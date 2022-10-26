На войне против России погиб один из основателей фанатского движения Динамо Максим Токарев

Оккупанты унесли жизни еще одного представителя ультрас киевлян. Это уже вторая потеря для этого сообщества в октябре.

Украина продолжает борьбу за свою независимость в войне против России. Наша страна теряет своих героев, ушедших защищать Родину на войне с Россией. На фронт отправились также многие люди из мира спорта.

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Ранее на войне за независимость Украины погиб один из лидеров фанатского движения Динамо Максим Яловцов по прозвищу "Регбист". Теперь же стало известно о еще одной потере среди ультракиевлян.

При выполнении боевой задачи свою жизнь за свободу страны отдал Максим Токарев, также называемый "Насим". Парень был одним из основателей всего фанатского движения киевлян независимой Украины.

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Максим служил морским пехотинцем. До начала войны он активно поддерживал Динамо и был среди основателей известного фанатского коллектива Neighborhood. У Токарева осталась невеста.

Ранее на войне за независимость Украины погиб игрок в американский футбол Даниил Богуславский. Он умер в боях за Херсон, спасая раненого собрата.