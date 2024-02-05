Австрийский коллектив заключил контракт с дебютантом сборной Украины до конца июня 2027-го года. Максим Таловеров продолжит свои выступления за ЛАСК теперь уже на полноценной основе.

Интересно Жироны может вернуть дисквалифицированных лидеров и тренера на битву с Реалом: как это может произойти

Продолжит выступления в Австрии

Напомним, что украинец впервые был арендован ЛАСКом в феврале 2023-го. В конце июня прошлого года защитник вернулся в пражскую Славию, но уже в середине августа того же года отправился обратно в аренду в Австрию. Именно благодаря выступлениям за австрийский коллектив Максим получил дебютный вызов в национальную дружину Сергея Реброва.

Правда, пока так и не дебютировал за главную команду страны.

Во время аренды в этом сезоне-2023/2024 Таловеров 21 матч, в которых забил свой первый гол. Всего в футболке австрийского клуба провел уже 34 поединка.

После официально объявления трансфера пресс-служба ЛАСКа обнародовала подборку эффектных моментов Таловеров.

Видео всех ярких моментов Таловерова в ЛАСКе

Отметим, что после 17-ти туров ЛАСК идет на 3-м месте турнирной таблицы Бундеслиги Австрии, набрав 32 балла. До лидера Зальцбурга отставание в 7 очков, а до второго Штурма – 5 пунктов.