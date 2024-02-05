Австрийский коллектив заключил контракт с дебютантом сборной Украины до конца июня 2027-го года. Максим Таловеров продолжит свои выступления за ЛАСК теперь уже на полноценной основе.
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Продолжит выступления в Австрии
Напомним, что украинец впервые был арендован ЛАСКом в феврале 2023-го. В конце июня прошлого года защитник вернулся в пражскую Славию, но уже в середине августа того же года отправился обратно в аренду в Австрию. Именно благодаря выступлениям за австрийский коллектив Максим получил дебютный вызов в национальную дружину Сергея Реброва.
Правда, пока так и не дебютировал за главную команду страны.
Во время аренды в этом сезоне-2023/2024 Таловеров 21 матч, в которых забил свой первый гол. Всего в футболке австрийского клуба провел уже 34 поединка.
После официально объявления трансфера пресс-служба ЛАСКа обнародовала подборку эффектных моментов Таловеров.
Видео всех ярких моментов Таловерова в ЛАСКе
Отметим, что после 17-ти туров ЛАСК идет на 3-м месте турнирной таблицы Бундеслиги Австрии, набрав 32 балла. До лидера Зальцбурга отставание в 7 очков, а до второго Штурма – 5 пунктов.
- 2 февраля ЛАСК вылетел от Зальцбурга в четвертьфинале Кубка Австрии 2:3. Таловеров вышел в старте и отыграл 81 минуту.
- Также клуб Максима поиграл в этом сезоне в Лиге Европы, но не сумел выйти из группы, заняв последнее четвертое место (3 балла). Поэтому ЛАСК теперь сконцентрирован полностью на внутреннем чемпионате.