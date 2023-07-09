Снова за свое: вице-капитан сборной Украины отреагировал на интерес со стороны Шахтера

Максим Таловеров рассказал о своем будущем. Сейчас игрок не готов принимать серьезных решений.

Максимом Таловеровым снова заинтересовался донецкий Шахтер. Однако центральный защитник не теряет голову от этого слуха.

Достойно внимания Самый выгодный вариант для "нерадзурри": известно, какой будет зарплата Трубина в Интере

Подойдет к вопросу трансфера с холодной головой

Максим Таловер стал одним из открытий Евро-2023. Футболист провел ряд уверенных матчей в "сине-желтой" футболке, чем приковал к себе внимание ряда именитых коллективов. Центральным защитником, которого начали сравнивать с Вирджилом ван Дейком, заинтересовались два клуба немецкой Бундеслиги, а именно бременский Вердер, а также франкфуртский Айнтрахт. Однако и украинские клубы готовы включиться в борьбу за перспективного защитника, в частности донецкий Шахтер.

Но вот Таловеров еще не готов принимать решения относительно своего будущего, учитывая, что у него вот-вот закончился насыщенный сезон, а также континентальный юношеский турнир, на котором он со сборной Украины дошел до полуфинала. К тому же центрбэк никак не подтвердил интерес со стороны "горняков".

Шахтер? Я не слышал об этом. Только несколько украинских фанатов меня звали. Мне, конечно, приятно, но пока здесь говорить не о чем. Если интерес от какого-то украинского клуба действительно появится, тогда можете меня спросить об этом. Пока я хочу провести время с девушкой, семьей и друзьями. А дальше уж точно будем знать, что делаем дальше. В свою очередь, я бы поздравил Патрика ван Леувена с назначением, он меня принимал в академию и много вкладывал в развитие юных футболистов, поэтому сейчас заслуженно стал тренером первой команды,

– сказал Таловеров.

Напомним, что Шахтер уже давно бросил глаз на юного защитника, поскольку слухи об интересе "кротов" к Максиму ходят еще с зимы. На данный момент Таловеров полностью бы вписался в команду Патрика Ван Лаувена, поскольку в состоянии "горняков" на данный момент есть три маститых центрбека, а именно Валерий Бондарь, Ярослав Ракицкий и Николай Матвиенко. Однако, если учесть возраст Ракицкого и потенциальный переход Матвиенко за границу, то соглашение с перспективным Таловеровым могло бы стать топовым трансфером для Шахтера.