Этим летом эксигровец Динамо Максим Шацких начал самостоятельную тренерскую карьеру. Легенда киевлян был назначен сначала спортивным директором, а впоследствии и тренером Пахтакора из родного Узбекистана.

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Максим пришел в команду посреди сезона и за это время провел 13 матчей, в которых потерпел лишь одно поражение. Этот результат позволил Пахтакору выйти на первое место, пище 24 канала.

Перед последним туром команда из Ташкента опережала один бал Навбахор. Для победы в чемпионате "львам" нужно было победить на выезде когда-нибудь сильный Бунедкор.

Для подопечных Шацких это не стало проблемой. Гости забили два мяча уже к 16-й минуте и не позволили сопернику подойти к своим воротам. В параллельном матче Навбахор обыграл четвертый АГМК (3:1), но этот результат на чемпионскую гонку не повлиял.

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Таким образом, Максим завоевал свой первый трофей в самостоятельной тренерской карьере. Сам же Пахтакор стал чемпионом в четвертый раз подряд и в 15-й – в целом. В следующем сезоне клуб представит Узбекистан в Лиге чемпионов.

Напомним, что Шацких является рекордсменом чемпионатов Украины по количеству забитых голов (124). В качестве тренера он был ассистентом в Динамо Александра Хацкевича, а после увольнения последовал за белорусом в российский Ротор.

Видеообзор матча Бунедкор – Пахтакор: