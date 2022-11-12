Цього літа ексгравець Динамо Максим Шацьких розпочав самостійну тренерську кар'єру. Легенда киян був призначений спочатку спортивним директором, а згодом і тренером Пахтакору з рідного Узбекистану.

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Максим прийшов у команду посеред сезону і за цей час провів 13 матчів, у яких зазнав лише однієї поразки. Цей результат дозволив Пахтакору вийти на перше місце, пище 24 канал.

Перед останнім туром команда з Ташкента випереджала на один бал Навбахор. Для перемоги у чемпіонаті "левам" треба було перемогти на виїзді колись сильний Буньодкор.

Для підопічних Шацьких це не стало проблемою. Гості забили два м'ячі вже до 16-ої хвилини і не дозволили супернику підійти до власних воріт. У паралельному матчі Навбахор переграв четвертий АГМК (3:1), але цей результат на чемпіонську гонку не вплинув.

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Таким чином Максим завоював свій першій трофей у самостійній тренерський кар'єрі. Сам же Пахтакор став чемпіоном в четвертий раз поспіль та 15-ий – загалом. Наступного сезону клуб представить Узбекистан в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Шацьких є рекордсменом чемпіонатів України за кількістю забитих голів (124). У якості тренера він був асистентом в Динамо Олександра Хацкевича, а після звільнення пішов за білорусом у російський Ротор.

Відеоогляд матчу Буньодкор – Пахтакор: