Попереду на віцечемпіона УПЛ очікує вирішальна стадія. Його суперником стане австрійський РБ Зальцбург.

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Прогноз на протистояння від Шацьких

Колишній форвард Динамо Максим Шацьких прокоментував перемогу киян над Рейнджерс. Він заявив, що підсумковий результат був цілком справедливий:

Достатньо впевнено грали. Непогана гра за змістом, за епізодами. Зрозуміло, що вилучення, звичайно, сильно вплинуло. Гадаю, у рівних складах було б складніше. Як склалося – так склалося. Головне, що перемогли достатньо впевнено, пройшли далі й залишився один крок.

Також чинний наставник ташкентського Пахтакору поділився думкою щодо майбутнього протистояння Динамо та РБ Зальцбург. Він оцінив шанси "біло-синіх" пробитися у групову стадію Ліги чемпіонів.

"Шанси 50 на 50. Зальцбург, звичайно, не Рейнджерс і не Партизан – це зрозуміло. Вони більш грамотна та більш організована, досвідчена команда, яка завжди бере участь у Лізі чемпіонів.

Такі австрійці – навчені, з хорошою підготовкою, з хорошою та грамотною школою. По-перше, буде дуже цікаво та водночас складно. Як і Зальцбургу буде складно, так і Динамо. Дізнаємося за 2 тижні", – сказав Шацьких

Довідка. Матчі Динамо та РБ Зальцбург відбудуться 21 та 27 серпня. Переможець дуелі потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, буде змагатися у Лізі Європи.

Нагадаємо, що "біло-сині" востаннє грали в основному раунді Ліги чемпіонів у 2021 році. Тоді Динамо потрапило в одну групу з Баварією, Бенфікою та Барселоною й посіло останнє місце у квартеті.