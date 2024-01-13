Зимой 2024 вратарь Максим Коваль покинул молдавский Шериф. Контракт украинца с тираспольцами завершился, поэтому решил подыскать себе новую команду.

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В итоге выбор 31-летнего игрока пал на Грецию. Местный Арис объявил о подписании контракта с Ковалем сроком 2,5 года. Максим перешел в команду на правах свободного агента.

Впрочем, в этом сезоне украинец уже не сможет сыграть за Арис. У команды иссяк лимит на игроков не с ЕС, поэтому Максима банально не удалось заявить.

Поэтому клуб из Салоник решил отправить Коваля в аренду в местную команду Каламата. За клуб второго греческого дивизиона кипер выступит до лета 2024 года. В настоящее время Каламата идет третьей и Южной подгруппе Суперлиги 2 и стремится побороться за повышение в классе.

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Напомним, что в этом сезоне Арис встречался с киевским Динамо в квалификации Лиги конференций. Команды обменялись победами в один мяч, а в серии пенальти прошли "бело-синие".

Вторая игра в той дуэли запомнилась скандалом с греческими фанатами, провоцировавшими игроков Динамо пророссийскими возгласами. В настоящее время Арис после 17 туров идет пятым в местной Суперлиге, отставая от лидера Панатинаикоса на 13 баллов.

Карьера Максима Коваля