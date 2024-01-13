Зимой 2024 вратарь Максим Коваль покинул молдавский Шериф. Контракт украинца с тираспольцами завершился, поэтому решил подыскать себе новую команду.
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В итоге выбор 31-летнего игрока пал на Грецию. Местный Арис объявил о подписании контракта с Ковалем сроком 2,5 года. Максим перешел в команду на правах свободного агента.
Впрочем, в этом сезоне украинец уже не сможет сыграть за Арис. У команды иссяк лимит на игроков не с ЕС, поэтому Максима банально не удалось заявить.
Поэтому клуб из Салоник решил отправить Коваля в аренду в местную команду Каламата. За клуб второго греческого дивизиона кипер выступит до лета 2024 года. В настоящее время Каламата идет третьей и Южной подгруппе Суперлиги 2 и стремится побороться за повышение в классе.
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Напомним, что в этом сезоне Арис встречался с киевским Динамо в квалификации Лиги конференций. Команды обменялись победами в один мяч, а в серии пенальти прошли "бело-синие".
Вторая игра в той дуэли запомнилась скандалом с греческими фанатами, провоцировавшими игроков Динамо пророссийскими возгласами. В настоящее время Арис после 17 туров идет пятым в местной Суперлиге, отставая от лидера Панатинаикоса на 13 баллов.
Карьера Максима Коваля
- вратарь родился в Запорожье и является воспитанником местного Металлурга
- там он поиграл с 2008 по 2010 годы и запомнился уверенной игрой против Динамо, отразив два пенальти.
- в 2010 году Максим перешел в киевский клуб за 3 миллиона евро
- там он полноценно отыграл четыре сезона, но большую часть матчей просидел на скамейке запасных под Александром Шовковским.
- впрочем, в сезоне 2012-2013 из-за травмы СаШо Коваль стал основным вратарем Динамо и не подвел киевлян.
- после 2014 года Максим сдавался в аренду до ужгородской Говерлы, датского Оденсе, испанского Депортиво и саудовского Аль-Фатеха
- в 2019-м аравийцы подписали Коваля на полноценной основе и за них украинец поиграл еще три года
- сезон 2022-2023 и первую часть отчетной кампании Максим провел в Шерифе
- на его счету 41 матч и 16 клиншитов во всех турнирах
- в прошлом сезоне Коваль выиграл вместе с тираспольцами чемпионат и Кубок Молдовы.
- за сборную Украины Максим провел всего два матча, но попадал в заявку на домашнее Евро-2012.