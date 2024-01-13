В воскресенье, 14 января, на стадионе "Нуэво Мирандалла" в Кадисе в рамках 20-го тура чемпионата Испании по футболу состоится поединок, в котором местная одноименная команда будет принимать Валенсию. Украинских любителей футбола этот поединок интересует, прежде всего, наличием в составе гостей нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

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Яремчук не сыграет против Кадиса

Впрочем, к сожалению, 28-летний украинец не сможет помочь Валенсии в выездном матче с Кадисом. Причиной стала температура, о чем сообщил главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха.

"Роман не будет доступен. У него температура, поэтому он не попадет в заявку. Мы думали, что болезнь пройдет легче", – сказал Бараха.

Следует знать. В этом сезоне Роман Яремчук провел за Валенсию 21 матч во всех турнирах, в которых отличился шестью голами.

Поединок между Кадисом и Валенсией начнется в 17:15 по Киеву. После 19-ти туров Ла Лиги "летучие мыши" идут лишь на 9-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 зачетных баллов.