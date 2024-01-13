Взимку 2024 року воротар Максим Коваль залишив молдавський Шериф. Контракт українця із тираспольцями завершився, тому він вирішив підшукати собі нову команду.
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У підсумку вибір 31-річного гравця пав на Грецію. Місцевий Аріс оголосив про підписання контракту із Ковалем строком на 2,5 роки. Максим перейшов у команду на правах вільного агента.
Втім цього сезону українець вже не зможе зіграти за Аріс. У команди вичерпався ліміт на гравців не з ЄС, тому Максима банально не вдалось заявити.
Тож клуб із Салонік вирішив відправити Коваля в оренду до місцевої команди Каламата. За клуб другого грецького дивізіону кіпер виступатиме до літа 2024 року. Наразі Каламата йде третьою і Південній підгрупі Суперліги 2 та має на меті поборотися за підвищення у класі.
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Нагадаємо, що цього сезону Аріс зустрічався із київським Динамо в кваліфікації Ліги конференцій. Команди обмінялись перемогами в один м'яч, а в серії пенальті далі пройшли "біло-сині".
Друга гра в тій дуелі запам'яталась скандалом із грецькими фанатами, які провокували гравців Динамо проросійськими вигуками. Наразі Аріс після 17-ти турів йде п'ятим у місцевій Суперлізі, відстаючи від лідера Панатінаїкоса на 13 балів.
Кар'єра Максима Коваля
- воротар народився у Запоріжжі та є вихованцем місцевого Металурга
- там він пограв з 2008 по 2010 роки та запам'ятався впевненою грою проти Динамо, відбивши два пенальті
- у 2010 році Максим перейшов до київського клубу за 3 мільйона євро
- там він повноцінно відіграв чотири сезони, але більшу частину матчів просидів на лаві запасних під Олександром Шовковським
- втім у сезоні 2012-2013 через травму СаШо Коваль став основним воротарем Динамо та не підвів киян
- після 2014 року Максим здавався в оренди до ужгородської Говерли, данського Оденсе, іспанського Депортіво та саудівського Аль-Фатеха
- у 2019-му аравійці підписали Коваля на повноцінній основі і за них українець пограв ще три роки
- сезон 2022-2023 та першу частину звітної кампанії Максим провів у Шерифі
- на його рахунку 41 матч та 16 кліншитів у всіх турнірах
- минулого сезону Коваль виграв разом з тираспольцями чемпіонат та Кубок Молдови
- за збірну України Максим провів всього два матчі, але потрапляв до заявки на домашнє Євро-2012