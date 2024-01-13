Взимку 2024 року воротар Максим Коваль залишив молдавський Шериф. Контракт українця із тираспольцями завершився, тому він вирішив підшукати собі нову команду.

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У підсумку вибір 31-річного гравця пав на Грецію. Місцевий Аріс оголосив про підписання контракту із Ковалем строком на 2,5 роки. Максим перейшов у команду на правах вільного агента.

Втім цього сезону українець вже не зможе зіграти за Аріс. У команди вичерпався ліміт на гравців не з ЄС, тому Максима банально не вдалось заявити.

Тож клуб із Салонік вирішив відправити Коваля в оренду до місцевої команди Каламата. За клуб другого грецького дивізіону кіпер виступатиме до літа 2024 року. Наразі Каламата йде третьою і Південній підгрупі Суперліги 2 та має на меті поборотися за підвищення у класі.

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Нагадаємо, що цього сезону Аріс зустрічався із київським Динамо в кваліфікації Ліги конференцій. Команди обмінялись перемогами в один м'яч, а в серії пенальті далі пройшли "біло-сині".

Друга гра в тій дуелі запам'яталась скандалом із грецькими фанатами, які провокували гравців Динамо проросійськими вигуками. Наразі Аріс після 17-ти турів йде п'ятим у місцевій Суперлізі, відстаючи від лідера Панатінаїкоса на 13 балів.

Кар'єра Максима Коваля