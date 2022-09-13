Зарабатывал кровавые деньги в россии: экс-игрок сборной Калиниченко возглавил клуб в Эстонии

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко возобновил тренерскую карьеру. Украинец возглавил эстонскую Левадию.

Неожиданный выбор

Украинский специалист принял команду по ходу чемпионата Эстонии. К окончанию сезона Левадии осталось сыграть 8 матчей.

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Максим Калиниченко и Левадия заключили контракт до конца 2023 года, но есть еще опция пролонгации соглашения на два года. Это первый опыт Калиниченко в должности главного тренера, если не учитывать работу на этом посту во второй команде харьковского Металлиста.

Уже 18 сентября Калиниченко дебютирует в тренерском кресле одного из лидеров сезона в Эстонии. Левадия будет принимать дома Курессааре.

Левадия после 28 туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, уступая 10 очков Флори. Клуб украинского тренера набрал 68 пунктов.

Напомним, что после 24 февраля Калиниченко покинул россию.

Тренерская карьера Максима Калиниченко