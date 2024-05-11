Невероятный гол в стиле Месси: украинец оформил дубль и вывел Лехию в Экстраклясу
Украинский футболист Максим Хлань продолжает зажигать в чемпионате Польши. Игрок Лехии в очередном матче записал на свой счет дубль.
Гданьская Лехия за два тура до завершения чемпионата гарантировала себе повышение в классе. Костяк команды составляют украинские легионеры, пишет 24 Канал.
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Хлань продолжает удивлять
В матче 32-го тура против Вислы гданьская команда устроила голевую перестрелку. Сумасшедший поединок завершился победой Лехии со счетом 4:3.
Героем встречи стал Максим Хлань, который отличился дважды. На 32-й минуте Максим невероятным по красоте ударом сравнял счет во встрече.
Видео первого гола Хланя
А свой второй мяч Хлань забил после прострельной передачи, находясь перед пустыми воротами.
Видео второго гола Хланя
Теперь на счету 21-летнего украинца 9 голов в чемпионате и 6 ассистов.
- Благодаря этой победе Лехия гарантировала возвращение в Экстраклясу. Гданьская команда может добыть чемпионство уже в следующем туре, если победит Арку.
- Напомним, что в составе Лехии кроме Максима Хланя еще играют вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Иван Желизко. В команде также находится Богдан Вьюнник, но из-за проблем с предыдущим клубом форвард не может играть.