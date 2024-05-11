Гданська Лехія за два тури до завершення чемпіонату гарантувала собі підвищення в класі. Кістяк команди складають українські легіонери, пише 24 Канал.
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Хлань продовжує дивувати
У матчі 32-го туру проти Вісли гданська команда влаштувала гольову перестрілку. Божевільний поєдинок завершився перемогою Лехії з рахунком 4:3.
Героєм зустрічі став Максим Хлань, який відзначився двічі. На 32-й хвилині Максим неймовірним за красою ударом зрівняв рахунок у зустрічі.
Відео першого голу Хланя
А свій другий м'яч Хлань забив після прострільної передачі, знаходячись перед порожніми воротами.
Відео другого голу Хланя
Тепер на рахунку 21-річного українця 9 голів у чемпіонаті та 6 асистів.
- Завдяки цій перемозі Лехія гарантувала повернення в Екстраклясу. Гданська команда може здобути чемпіонство вже в наступному турі, якщо переможе Арку.
- Нагадаємо, що у складі Лехії окрім Максима Хланя ще грають воротар Богдан Сарнавський та хавбек Іван Желізко. У команді також перебуває Богдан В'юнник, але через проблеми з попереднім клубом форвард не може грати.