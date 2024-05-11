Гданьская Лехия за два тура до завершения чемпионата гарантировала себе повышение в классе. Костяк команды составляют украинские легионеры, пишет 24 Канал.

Читайте также Фантастический результат: Забарный стал лучшим игроком Борнмута по итогам сезона

Хлань продолжает удивлять

В матче 32-го тура против Вислы гданьская команда устроила голевую перестрелку. Сумасшедший поединок завершился победой Лехии со счетом 4:3.

Героем встречи стал Максим Хлань, который отличился дважды. На 32-й минуте Максим невероятным по красоте ударом сравнял счет во встрече.

Видео первого гола Хланя

А свой второй мяч Хлань забил после прострельной передачи, находясь перед пустыми воротами.

Видео второго гола Хланя

Теперь на счету 21-летнего украинца 9 голов в чемпионате и 6 ассистов.