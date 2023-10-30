Ферстаппену нет равных: Макс установил рекорд по количеству побед в Формуле-1 за сезон
Пилот Ред Булл получил уже 16-ю победу в этом году, чем побил свой же рекорд сезона-2022. Тем временем его партнер по команде провалился на домашнем этапе.
В Формуле-1 подошел к завершению 19-й гран-при, принявший автодром в Мексике. За три гонки до финиша чемпион уже известен, Макс Ферстаппен в третий раз выиграл общий зачет, пишет 24 канал.
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Провал Переса дома
Впрочем, голландского пилота это не остановило от дальнейших побед. На этапе у Мехико гонщик Ред Булл стартовал с третьего места, но уже в первом повороте вышел в лидеры и не отдавал это звание до самого финиша.
А вот его партнер по команде Серхио Перес, для которого гран-при был домашним, выступил неудачно. Мексиканец начинал с 5 места и совершил прорыв на старте, но позже жестко столкнулся с Шарлем Леклером и вылетел.
Результаты гран-при Мексики:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес) +13,9
- Шарль Леклер (Феррари) +23,1
- Карлос Сайнс (Феррари) +27,1
- Лэндо Норрис (Макларен) +33,3
- Джордж Расселл (Мерседес) +41,0
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури) +41,5
- Оскар Пиастри (Макларен) +43,1
- Алекс Албон (Уильямс) +48,5
- Эстебан Окон (Альпин) +1:02,9
Побил свой рекорд
Для Ферстаппена это уже 16-я победа в 19 гонках сезона-2023. По этому показателю Макс установил рекорд всей Формулы-1, ведь раньше ни один пилот не выигрывал больше года.
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При этом предыдущий рекорд также принадлежал Ферстаппену, в прошлом сезоне (2022) взявший 15 этапов. В общей сложности для Макса это 51 победа в Формуле-1. По этому показателю голландец сравнялся с Аленом Простом. Больше первых мест имеют:
- Льюис Хэмилтон – 103
- Михаэль Шумахер – 91
- Себастьян Феттель – 53
Что касается этого сезона, то вылет Серхио Переса и Фернандо Алонсо обострили борьбу за 2-3 итоговых места. Следующий этап Формулы-1 пройдет уже на следующих выходных в Бразилии на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.
Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 491
- Серхио Перес (Ред Булл) – 240
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 220
- Карлос Сайнс (Феррари) – 183
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 183
- Лэндо Норрис (Макларен) – 169
- Шарль Леклер (Феррари) – 166
- Джордж Расселл (Мерседес) – 151
- Оскар Пиастри (Макларен) – 87
- Пьер Гасли (Альпин) – 56