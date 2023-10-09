Очередную победу одержал Макс Ферстаппен, которая стала для нидерландского пилота 14-й в 17 стартах сезона, а начинал он ее в статусе уже 3- чемпиона Формулы-1. Призерами стали Оскар Пиастри и Ландо Норрис из Макларен.

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Космическая скорость

Именно последний и вошел в историю. Он был в болиде, когда команда Макларен совершила самый быстрый пит-стоп за все время проведения гонок в Формуле-1.

Для этого настоящим профессионалам своего дела понадобилось всего 1,8 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее предыдущего рекорда команды и на 0.13 секунды от бывшего мирового рекордсмена.

До этого лучшее время пит-стопа удерживал Ред Булл. Австрийская команда установила свое достижение в 2019 году.



Топ-10 рекордсменов по скорости пит-стопов / инстаграм F-1

Таким образом, Макларен теперь занимает первую и третью строчку в списке самых быстрых пит-стопов в истории Формулы-1.

Смотрите видео с самым быстрым пит-стопом в истории