В американском городе Остин, штат Техас, состоялся 18-й гран-при Формулы-1 сезона 2023 года. Еще в начале октября в Катаре определился досрочный чемпион, пишет 24 канал.

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Очередной триумф Ферстаппена

Им стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, принимавший чемпионство также в 2021 и 2022 годах. Впрочем, нидерландца это не останавливает, он торжествовал и на гран-при США. Это уже 15 победа гонщика в сезоне.

Ферстаппен начинал с шестой позиции, но быстро вышел в лидеры и не отдавал первое место до самого финиша. Лишь в конце этапа ему борьбу навязал Льюис Хэмилтон, но потому чуть-чуть не хватило – отставание 2,23 секунды.

Впрочем, даже если бы британец обошел Макса, это бы не помогло ему. Руководство Формулы-1 аннулировало результат Хэмилтона и пилота Феррари Шарля Леклера (финишировал шестым). FIA обнаружила нарушения при проверке износа планок болидов.

Оказалось, что они стерлись из-за уникальных условий кочковатого характера трассы. Таким образом, в очковую зону поднялись пилоты Уильямс Алекс Албон и Логан Сарджент. Для последнего это было дебютное попадание в зачетную зону в карьере.

Результаты гран-при США:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лэндо Норрис (Макларен) +10,7 Карлос Сайнс (Феррари) +15,1 Серхио Перес (Ред Булл) +18,4 Джордж Расселл (Мерседес) +24,9 Пьер Гасли (Альпин) +47,9 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +48,6 Юки Цунода (Альфа Таури) +1:14,3 Алекс Албон (Уильямс) +1:26,7 Логан Сарджент (Уильямс) +1:27,9

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Индивидуальный зачет

Благодаря дисквалификации Хэмилтона остается интрига в борьбе за третье место в общем зачете. Вылет Фернандо Алонсо не позволил ему сократить расстояние, в то время как подъем Карлоса Сайнса (Феррари) на третье место включил его в эту борьбу.

Стоит отметить и пятое "серебро" для пилота Макларен Лэндо Норриса. Благодаря этому британец обошел Леклера и Рассела и очутился на шестой строчке.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: