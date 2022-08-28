Ферстаппен феерически выиграл Гран-При Бельгии, стартовав с 14-го места

Пилот Ред Булл сумел совершить прорыв после провала в квалификации и выиграть девятый этап в сезоне. Голландец еще больше подошел к защите титула.

Сегодня 28 августа прошел очередной этап Формулы-1. В Бельгии определился новый победитель, которым стал действующий чемпион серии, пишет 24 канал.

По теме Формула-1 усиливается: с 2026 года участником гонки станет Audi

Безумный прорыв удался Максу Ферстаппену. Пилот Ред Булла стартовал с 14-й позиции, но уже по итогам трех кругов добрался до топ-тройки.

На этом голландец не остановился и смог наконец сдвинуть Сайнса и партнера по команде Переса. Для Ферстаппена это уже девятая победа в сезоне.

Читайте также Формула-1 отмежевывается от дикарей: гонки больше не вернутся в россию

Его основной конкурент Шарль Леклер из Феррари оказался только на шестом месте. При этом монегаск пропустил вперед в личном зачете и другого пилота Ред Булл Серхио Переса, ставшего вторым на Гран-При Бельгии.

Также на трассе произошла "звездная" авария. Бывший чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с многократным чемпионом Льюисом Хэмилтоном, из-за чего британец вылетел с трассы. А вот Алонсо завершил гонку пятым.

Результаты Гран-При Бельгии:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхио Перес (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Альпин) Шарль Леклер (Феррари) Эстебан Окон (Альпин) Себастьян Феттель (Астон Мартин) Пьер Гасли (Альфа Таури) Александр Албон (Уильямс)

Отрыв Ферстаппена от Переса составляет 93 очка. Леклер отстает от голландца почти на сотню баллов. Следующий этап Формулы-1 пройдет через неделю в Нидерландах. Всего к концу сезона спортсменов ждет 8 гонок.

ТОП-10 личного зачета пилотов: