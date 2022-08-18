Гонки Формула-1 одними из первых из мира спорта начали вводить санкции против россии за ее нападение на Украину. Боссы серии исключили из календаря 2022 года Гран При сочи.

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Кроме того, был аннулирован контракт с Гран-При санкт-петербурга, который должен был проводиться с 2023 по 2025 годы. Ожидалось, что такой бан будет действовать только в этот сезон. Однако руководитель Формулы-1 пообещал больше не возвращать этапы в страну-оккупанта.

Некоторые ценности не подлежат обсуждению. Мы участвуем в гонке в Саудовской Аравии и Катаре, да. Мы верим в силу нашего спорта как двигателя перемен. Россияне платят безумные деньги, но есть вещи, которые не обсуждаются. Мы больше не будем иметь с ними дело. Там больше не будет гонки,

– объяснил Стефано Доменикали.

Послали россиян вслед за военным кораблем не только боссы гонки, но и американская компания Хаас. Команда расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, а также прекратила сотрудничество с российской компанией-спонсором, принадлежащей отцу спортсмена.

Сезон-2022

В нынешнем сезоне присутствует рекордное количество Гран-При – 22 штуки. При этом были отменены этапы не только в России, но и готовящемся к проведению футбольного ЧМ-2022 Катаре.

После 13 этапов в личном зачете уверенно лидирует действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Нидерландец с 258 баллами существенно опережает Шарля Леклера (178) и Серхио Переса (173).

Справка. Гран-При россии проводился в сочи 8 раз – с 2014 по 2021 годы. За это время гонку пять раз выигрывал Льюис Хэмильтон, дважды – Валттери Боттас, а также однажды – Нико Росберг.