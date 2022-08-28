Сьогодні, 28 серпня, пройшов черговий етап Формули-1. У Бельгії визначився новий переможець, котрим став чинний чемпіон серії, пише 24 канал.
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Божевільний прорив вдався Максу Ферстаппену. Пілот Ред Булла стартував аж з 14-ої позиції, але вже за підсумком трьох кіл дістався до топ-трійки.
На цьому голландець не зупинився і зміг врешті решт посунути Сайнса та партнера по команді Переса. Для Ферстаппена це вже дев'ята перемога в сезоні.
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Його основний конкурент Шарль Леклер з Феррарі опинився лише на шостому місці. При цьому монегаск пропустив вперед в особистому заліку й іншого пілота Ред Булл Серхіо Переса, який став другим на Гран-Прі Бельгії.
Також на трасі сталась "зіркова" аварія. Колишній чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо зіткнувся з багаторазовим чемпіоном Льюїсом Хемілтоном, через що британець вилетів з траси. А ось Алонсо завершив гонку п'ятим.
Результати Гран-Прі Бельгії:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Альпін)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Естебан Окон (Альпін)
- Себастьян Феттель (Астон Мартін)
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі)
- Александр Албон (Вільямс)
Відрив Ферстаппена від Переса складає 93 очки. Леклер же відстає від голландця майже на сотню балів. Наступний етап Формули-1 пройде за тиждень у Нідерландах. Всього до кінця сезону на спортсменів чекає 8 гонок.
ТОП-10 особистого заліку пілотів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 284
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 191
- Шарль Леклер (Феррарі) – 186
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 171
- Джордж Расселл (Мерседес) – 170
- Льюїс Хемілтон Мерседес) – 146
- Лендо Норріс (Макларен) – 76
- Естебан Окон (Альпін) – 64
- Фернандо Алонсо (Альпін) – 51
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 46