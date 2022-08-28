Сегодня 28 августа прошел очередной этап Формулы-1. В Бельгии определился новый победитель, которым стал действующий чемпион серии, пишет 24 канал.
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Безумный прорыв удался Максу Ферстаппену. Пилот Ред Булла стартовал с 14-й позиции, но уже по итогам трех кругов добрался до топ-тройки.
На этом голландец не остановился и смог наконец сдвинуть Сайнса и партнера по команде Переса. Для Ферстаппена это уже девятая победа в сезоне.
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Его основной конкурент Шарль Леклер из Феррари оказался только на шестом месте. При этом монегаск пропустил вперед в личном зачете и другого пилота Ред Булл Серхио Переса, ставшего вторым на Гран-При Бельгии.
Также на трассе произошла "звездная" авария. Бывший чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с многократным чемпионом Льюисом Хэмилтоном, из-за чего британец вылетел с трассы. А вот Алонсо завершил гонку пятым.
Результаты Гран-При Бельгии:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Альпин)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Себастьян Феттель (Астон Мартин)
- Пьер Гасли (Альфа Таури)
- Александр Албон (Уильямс)
Отрыв Ферстаппена от Переса составляет 93 очка. Леклер отстает от голландца почти на сотню баллов. Следующий этап Формулы-1 пройдет через неделю в Нидерландах. Всего к концу сезона спортсменов ждет 8 гонок.
ТОП-10 личного зачета пилотов:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 284
- Серхио Перес (Ред Булл) – 191
- Шарль Леклер (Феррари) – 186
- Карлос Сайнс (Феррари) – 171
- Джордж Расселл (Мерседес) – 170
- Льюис Хэмилтон Мерседес) – 146
- Лэндо Норрис (Макларен) – 76
- Эстебан Окон (Альпин) – 64
- Фернандо Алонсо (Альпин) – 51
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 46