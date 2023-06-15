Снова за старое: Макрон пообещал повлиять на Мбаппе

Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе недавно заявил, что не будет подписывать новый контракт с нынешним клубом. На это уже отреагировал президент Франции.

У Килиана Мбаппе в июне 2024 года истекает контракт с французским ПСЖ. Он в письменном виде сообщил клубу, что не будет продолжать соглашение, но теперь на него начинают давить. К теме Цена парижской прописки: ПСЖ подготовил бонус, чтобы удержать любимца Макрона Это же было уже Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать все от себя зависящее, чтобы не допустить ухода форварда сборной Франции из ПСЖ в другой клуб. Один из фанатов спросил Макрона о будущем Мбаппе и получил ответ, который может не понравиться футболисту.

Я не знаю, что происходит с Килианом, но я заставлю его остаться,

– подчеркнул президент Франции.

Таким образом, повторяется ситуация, которая уже была летом 2022 года, когда Макрону удалось уговорить форварда продлить контракт с ПСЖ, несмотря на желание футболиста перейти в Реал, который также был заинтересован в трансфере.

Если ПСЖ не продаст свою главную звезду в летнее трансферное окно, через год рискует потерять его без компенсации на правах свободного агента. Главная летняя сага набирает обороты, интересно, чем это все закончится.

. За 6 лет в ПСЖ Килиан Мбаппе провел 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 ассистов. За это время он 5 раз становился чемпионом Франции, трижды побеждал в Кубке Франции и 4 – в Суперкубке.