У Кіліана Мбаппе у червні 2024 року закінчується контракт із французьким ПСЖ. Він письмово повідомив клубу, що не продовжуватиме угоду, але тепер на нього починають тиснути.

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Це ж було вже

Президент Франції Еммануель Макрон має намір зробити все від себе залежне, щоб не допустити відхід форварда збірної Франції з ПСЖ до іншого клубу. Один з фанатів запитав у Макрона про майбутнє Мбаппе та отримав відвовідь, яка може не сподобатися футболісту.