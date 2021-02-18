В четверг, 18 февраля, Шахтер сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" померяются силами с Маккаби (Тель-Авив). Онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.

Для Шахтера это будет лишь второй официальный матч в 2021 году. Начали они же матчем против Колосса в УПЛ. И не смогли обыграть соперника – матч закончился вничью 0:0.

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При этом в Израиле чемпионат продолжался. И Маккаби за это время сыграл аж восемь матчей. И выиграл семь из них, еще один раз сыграв вничью.

Ответный Матч между этими командами состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Продажа билетов на этот матч уже начата.

Стартовые составы на матч