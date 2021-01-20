У бойца Конора МакГрегора могут возникнуть проблемы из-за обвинений в изнасиловании в 2018 году. Боец будет оспаривать любые иски.

Боец из Ирландии столкнулся с многомиллионным иском от девушки, которую якобы изнасиловал МакГрегор в собственном автомобиле в 2018 году в Дублине. Представительница Конора продолжает отвергать все обвинения, сообщает MMA Fighting.

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Безумный иск

Карен Кесслер заявила, что никаких доказательств этого неприятного инцидента у девушки и ее матери нет. С Конора были сняты все обвинения.

В ходе расследования было устроено большое количество допросов и изучены видеозаписи. После этого все обвинения были категорически сняты. Вторая сторона знает, что их факты не соответствуют действительности. МакГрегор будет оспаривать все претензии и стоять на стороне справедливого решения,

– заявила Кесслер.

Отметим, что 23 января в Абу-Даби на Бойцовском острове Конор встретится с Дастином Порье на турнире UFC 257. В 2014 году бойцы уже встречались в октагоне. В том поединке победителем стал МакГрегор, нокаутировав соперника уже в первом раунде.

Более об инциденте: коротко

В середине октября Конор вляпался в очередной скандал. Он якобы в собственном автомобиле изнасиловал 20-летнюю девушку возле одного из дублинских пабов. Следствие продолжалось, но никаких обвинений не было предъявлено бойцу.

Интриги этому инциденту добавил и комментарий его конкурента в октагоне Нурмагомедова. Ирландец, в переписке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом, заявил россиянину: "Увидимся в Москве", Хабиб ответил: "В Москве насильников не ждут".

В 2018 году в Ирландии это было уже второе расследование сексуального насилия, связанное с МакГрегором. О первом случае стало известно в марте. Но боец ​​не был официально обвинен.