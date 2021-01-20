Боєць Конор МакГрегор може мати проблеми через звинувачення у зґвалтуванні у 2018 році. Боєць буде оскаржувати будь-які позови.

Боєць з Ірландії зіткнувся з багатомільйонним позовом від дівчини, яку начебто зґвалтував МакГрегор у власному авто в 2018 році в Дубліні. Представниця Конора продовжує відкидати всі звинувачення, повідомляє MMA Fighting.

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Шалений позов

Карен Кесслер заявила, що жодних доказів цього неприємного інциденту у дівчини та її матері немає. З Конора були зняті всі обвинувачення.

Під час розслідування було влаштовано велику кількість допитів та вивчено відеозаписи. Після цього всі обвинувачення були категорично скасовані. Друга сторона знає, що їх факти не відповідають дійсності. МакГрегор буде оскаржувати всі претензії та стоятиме на стороні справедливого рішення,

– заявила Кесслер.

Наголосимо, що 23 січня в Абу-Дабі на Бійцівському острові Конор зустрінеться з Дастіном Пор'є на турнірі UFC 257. У 2014 році бійці вже зустрічались в октагоні. У тому поєдинку переможцем став МакГрегор, нокаутувавши суперника вже у першому раунді.

Більше про інцидент: коротко

У середині жовтня Конор вляпався у черговий скандал. Він начебто у власній автівці зґвалтував 20-річну дівчину поблизу одного з дублінських пабів. Слідство тривало, але жодних звинувачень не було пред'явлено бійцю.

Інтриги цьому інциденту додав і коментар його конкурента в октагоні Нурмагомедова. Ірландець у листуванні з чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом він заявив росіянину: "Побачимося в Москві", Хабіб відповів: "У Москві ґвалтівників не чекають".

У 2018 році в Ірландії це було вже друге розслідування сексуального насильства, пов'язане з МакГрегором. Про перший випадок стало відомо в березні. Але боєць не був офіційно звинувачений.