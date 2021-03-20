Шотландский боксер Ли МакГрегор одержал эффектную победу в поединке за титул чемпиона Европы в легчайшем весе против француза Карима Герфи.

Бой длился 163 секунды. За это время шотландец трижды сбивал соперника с ног.

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Видео нокаута в бою Ли МакГрегор – Карим Герфи

Look back at all three knockdowns as @LeeMcGregor3 wins the European title with a devastating first round knockout win.#MTKFightNight #LeeMcGregor pic.twitter.com/j2yiJe479R — MTK Global Boxing (@MTKGlobal) March 19, 2021

24-летний МакГрегор одержал 10-ю победу на профессиональном ринге и еще ни разу не проигрывал. На счету Герфи 29 побед и пять поражений.