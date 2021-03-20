МакГрегор жорстко побив суперника, нокаутувавши у першому раунді: відео
Шотландський боксер Лі МакГрегор здобув ефектну перемогу в поєдинку за титул чемпіона Європи в найлегшій вазі проти француза Каріма Герфі.
Джерело:24 канал
Бій тривав 163 секунди. За цей час шотландець тричі збивав суперника з ніг.
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Відео нокауту в бою Лі МакГрегор – Карім Герфі
24-річний Макгрегор здобув 10-ту перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програвав. На рахунку Герфі 29 перемог і п'ять поразок.
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