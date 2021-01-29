Баскетболист ЛеБрон Джеймс имеет рекордные доходы для игроков НБА. Он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов в США.

Источник: Forbes

Несмотря на то, что в сезоне 2020/2021 зарплаты игроков будут на 20% меньше, чем в предыдущем сезоне. Все из-за последствий пандемии коронавируса. Однако их зарплата и в дальнейшем самая большая среди всех американских спортсменов, выступающих в командных видах спорта. В среднем один баскетболист НБА в прошлом сезоне получал 9,5 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем бейсболисты, и втрое больше, чем игроки в американский футбол.

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В сезоне 2020/2021 сразу 44 игрока планировали получать заплату больше, чем 25 миллионов долларов за сезон. Но из-за кризиса, таких осталось 34. Несмотря на это, немало баскетболистов получат от рекламных проектов суммы. которые больше, чем их зарплаты в клубах.

Десятка самых высокооплачиваемых баскетболистов в этом сезоне должна получить 588 миллионов долларов.

Больше всего среди баскетболистов заработает ЛеБрон Джеймс. При этом у него не самая большая зарплата среди баскетболистов – 31,4 миллиона долларов. Больше получают сразу четыре баскетболиста из первой десятки. Но еще 64 миллиона долларов ему принесут рекламные контракты. Следовательно, его доход составит 95,4 миллиона долларов, что является рекордом среди игроков НБА.

Правда к концу сезона он потеряет 8 миллионов долларов из-за эскроу.

Что такое эскроу Это отчисления от зарплаты в особый фонд, которые при неудачных финансовых показателях НБА не возвращаются обратно игрокам.

Вторым в рейтинге является игрок Голден Стэйт Стефен Карри. С зарплатой в 34,4 миллиона долларов его годовой доход составит 74,4 миллиона долларов. Но может возрасти. Ведь у него соглашение с компанией Under Armour на запуск бренда Curry, где будут выпускаться одежда, взятие и аксессуары для многих видов спорта. По нему он получит 20 миллионов долларов. Но эта сумма будет расти, если бренд будет иметь успех.

Похожий контракт имеет Майкл Джордан из Nike. Они запустили бренд Jordan, приносящий доходы компании размером в 4 миллиарда долларов. Майкл Джордан же получает 130 миллионов долларов в год.

В топ-10 попал и партнер Карри по Голден Стэйт Клэй Томпсон. Он занял седьмое место в этом рейтинге с доходом в 43,3 миллиона долларов. Несмотря на то, что Томпсон пропустит весь сезон 2020/2021 из-за травмы, игрок получит зарплату размером в 28,3 миллиона долларов.

Но самое большое представительство в первой десятке в Бруклин Нетс. Здесь присутствуют их игроки Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг.

Топ-10 самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА