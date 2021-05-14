МакГрегор вперше очолив рейтинг зі 180 мільйонами доларів за рік. Більшу частину цієї суми ірландець заробив на продажу бренду віскі (150 мільйонів). У ММА 32-річний боєць заробив 22 мільйони.
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На другому місці в рейтингу опинився футболіст Барселони Ліонель Мессі – 130 мільйонів доларів. З них 97 мільйонів аргентинець отримав у Барселоні, ще 33 мільйони – спонсорські.
Трійку замкнув футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду – 120 мільйонів доларів.
Найбільш високооплачувані спортсмени світу
1. Конор МакГрегор (ММА) – 180 мільйонів доларів
2. Ліонель Мессі (футбол) – 130 мільйонів доларів
3. Кріштіану Роналду (футбол) – 120 мільйонів доларів
4. Дак Прескот (американський футбол) – 107,5 мільйона доларів
5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 96,5 мільйона доларів
6. Неймар (футбол) – 95 мільйонів доларів
7. Роджер Федерер (теніс) – 90 мільйонів доларів
8. Льюїс Хемілтон – (Формула-1) – 82 мільйони доларів
9. Том Бреді (американський футбол) – 76 мільйонів доларів
10. Кевін Дюрант (баскетбол) – 75 мільйонів доларів