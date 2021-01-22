В ночь на 24 января бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор встретится с Дастином Порье на турнире UFC 257.

Бой Конора МакГрегора и Дастина Порье станет главным поединком на UFC 257. Ирландец получит в 5 раз больший гонорар, чем у своего соперника. Об этом сообщает Independent.

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Гонорары бойцов

Гонорар бойца из Ирландии составит 5 миллионов долларов, американец же должен довольствоваться одним миллионом долларов. Также каждый из них получит процент от продаж платных трансляций. Вполне вероятно, что общий заработок Конора за поединок составит около 20 миллионов.

Ранее спортсмены уже выходили друг против друга на один канвас. Тогда в 2014 году победу нокаутом одержал ирландец уже в первом раунде. Интересно, что бой-реванш состоится со зрителями на трибунах, которые мгновенно раскупили все билеты.

Победитель потенциально сможет претендовать на титул чемпиона UFC в легком весе. Как известно, действующий чемпион россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, поэтому пояс пока остается без владельца. Перед поединком президент UFC Дэйна Уайт планирует провести разговор с российским бойцом по поводу возвращения в октагон.

Перед поединком в активе 32-летнего МакГрегора 26 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 4 поражения). Последний поединок ирландец провел в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Порье в ММА одержал 26 побед, в которых потерпел 6 поражений.

Огненный промо-ролик боя