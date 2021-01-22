Ирландский боец Конор МакГрегор 24 января проведет бой в рамках UFC 257 против американца Дастина Порье. Что прогнозируют букмекеры в реванше звездных бойцов – читайте далее в метериале.

Конор МакГрегор – Дастин Порье: прогноз на бой UFC 257

Впервые МакГрегор и Порье встретились в октагоне в 2014 году, пишет 24 канал. Тогда ирландский боец ​​нокаутировал Порье уже в первом раунде. Бой длился менее двух минут.

Что МакГрегор, что Порье стремятся одержать победу в очной схватке. Победитель потенциально сможет претендовать на титул чемпиона UFC в легком весе. Как известно, действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, поэтому у пояса нет владельца.

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Явным фаворитом поединка является МакГрегор. Победу 32-летнего ирландца букмекеры оценивают коэффициентом 1,33. В то же время на победу Порье высокий коэффициент 3,60.

У болельщиков есть возможность сделать ставку, кто из бойцов выигрывает бой по очкам. Например, на победу Конора решением судей коэффициент 6. На идентичную победу 31-летнего Порье – 6,50.

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В компании Marathonbet также предлагают сделать ставку, как завершится бой. В частности, на досрочную победу МакГрегора коэффициент 1,63. У Порье, по мнению экспертов, меньше шансов получить досрочную победу. В частности, на такой итог поединка коэффициент 4,25.

В предыдущем поединке Конор выиграл уже в первом раунде. Коэффициент на то, что ирландец снова одержит победу по итогам дебютного раунда – 1,68.

Что касается Порье, то букмекеры считают, что американец также имеет шанс выиграть в первом раунде. На скорую победу Дастина коэффициент 12.

В Украине поединок МакГрегор – Порье состоится 24 января. Начало в 07:00 по киевскому времени.