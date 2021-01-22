Ірландський боєць Конор МакГрегор 24 січня проведе бій у рамках UFC 257 проти американця Дастіна Пор'є. Що прогнозують букмекери у реванші зіркових бійців – читайте далі в метеріалі.

Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: прогноз на бій UFC 257

Вперше МакГрегор та Пор'є зустрілися в октагоні у 2014 році, пише 24 канал. Тоді ірландський боєць нокаутував Пор'є вже в першому раунді. Бій тривав менше двох хвилин.

Що МакГрегор, що Пор'є прагнуть здобути перемогу в очній сутичці. Переможець потенційно зможе претендувати на титул чемпіона UFC у легкій вазі. Як відомо, чинний чемпіон Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру, тому пояс не має власника.

Дивіться також Конор МакГрегор та Дастін Пор'є провели дуель поглядів: відео

Прогноз Favbet

Очевидним фаворитом поєдинку є МакГрегор. Перемогу 32-річного ірландця букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,33. Водночас на звитягу Пор'є високий коефіцієнт 3,60.

Вболівальники мають можливість зробити ставку, хто з бійців виграє бій за очками. Наприклад, на перемогу Конора рішенням суддів коефіцієнт 6. На ідентичну звитягу 31-річного Пор'є – 6,50.

Прогноз Marathonbet

У компанії Marathonbet також пропонують зробити ставку, як завершиться бій. Зокрема, на дострокову перемогу МакГрегора коефіцієнт 1,63. У Пор'є, на думку експертів, менше шансів здобути дострокову перемогу. Зокрема, на такий підсумок поєдинку коефіцієнт 4,25.

У попередньому поєдинку Конор виграв вже в першому раунді. Коефіцієнт на те, що ірландець знову здобуде перемогу за підсумками дебютного раунду – 1,68.

Що стосується Пор'є, то букмекери вважають, що американець також має шанс виграти в першому раунді. На швидку перемогу Дастіна коефіцієнт 12.

В Україні поєдинок МакГрегор – Пор'є відбудеться 24 січня. Початок о 07:00 за київським часом.