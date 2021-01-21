Накануне боя на UFC 257 Конор МакГрегор и Дастин Порье провели традиционную пресс-конференцию и дуэль взглядов. Их бой должен состояться 23 января.

Это будет второй бой между бойцами. Впервые они сошлись в октагоне 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор одержал победу в первом раунде меньше, чем за две минуты.

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Конор МакГрегор заявил, что в этом бою готов отправить соперника в нокаут еще быстрее. Но готов провести и полный бой.

"Знаю, что его команда ставила под сомнение мои кондиции. Но я работал над ними. Я буду наносить ему сильные удары с самого начала. На самом деле я хочу провести длинный хороший бой. Рассчитываю, что Дастин готов, и мы покажем отличный бой", – заявил МакГрегор.

Порье тоже помнит это поражение. И утверждает, что изменился с тех пор.

"Технически и ментально я изменился за эти шесть лет. Для того, чтобы оставаться на вершине, ты все время должен меняться. Мне все равно, что обо мне говорят", – заявил Порье.

После этого оба бойца провели дуэль взглядов. Во время этого Конор традиционно пытался спровоцировать соперника своими высказываниями. Но тот не поддался.