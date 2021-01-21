Конор МакГрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов: видео
Накануне боя на UFC 257 Конор МакГрегор и Дастин Порье провели традиционную пресс-конференцию и дуэль взглядов. Их бой должен состояться 23 января.
Это будет второй бой между бойцами. Впервые они сошлись в октагоне 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор одержал победу в первом раунде меньше, чем за две минуты.
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Конор МакГрегор заявил, что в этом бою готов отправить соперника в нокаут еще быстрее. Но готов провести и полный бой.
"Знаю, что его команда ставила под сомнение мои кондиции. Но я работал над ними. Я буду наносить ему сильные удары с самого начала. На самом деле я хочу провести длинный хороший бой. Рассчитываю, что Дастин готов, и мы покажем отличный бой", – заявил МакГрегор.
Порье тоже помнит это поражение. И утверждает, что изменился с тех пор.
"Технически и ментально я изменился за эти шесть лет. Для того, чтобы оставаться на вершине, ты все время должен меняться. Мне все равно, что обо мне говорят", – заявил Порье.
После этого оба бойца провели дуэль взглядов. Во время этого Конор традиционно пытался спровоцировать соперника своими высказываниями. Но тот не поддался.
- Бой МакГрегор – Порье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Начало их боя – около 5:00 по киевскому времени.
- На счету МакГрегора 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В Порье 26 побед и шесть поражений в 32 боях.
- Перед тем 22 января оба бойца проведут обязательную процедуру взвешивания.
- Их бой будет главным на UFC 257.
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