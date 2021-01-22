У ніч на 24 січня колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор зустрінеться з Дастіном Пор'є на турнірі UFC 257. Ірландець поповнить свій бюджет кругленькою сумою.

Бій Конора МакГрегора та Дастіна Пор'є стане головним поєдинком на UFC 257. Ірландець отримає у 5 разів більший гонорар за свого суперника. Про це повідомляє Independent.

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Гонорари бійців

Гонорар бійця з Ірландії складе 5 мільйонів доларів, американець ж повинен задовольнятись одним мільйоном доларів. Також кожен з них отримає відсоток від продажів платних трансляцій. Цілком ймовірно, що загальний заробіток Конора за поєдинок складе близько 20 мільйонів.

Раніше спортсмени вже виходили один проти одного на один канвас. Тоді у 2014 році перемогу нокаутом здобув ірландець вже у першому раунді. Цікаво, що бій-реванш відбудеться із глядачами на трибунах, які миттєво розкупили всі квитки.

Переможець потенційно зможе претендувати на титул чемпіона UFC у легкій вазі. Як відомо, чинний чемпіон росіянин Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру, тому пояс поки залишається без власника. Перед поєдинком президент UFC Дейна Уайт планує провести розмову з російським бійцем щодо повернення в октагон.

Перед поєдинком у активі 32-річного МакГрегора 26 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 4 поразки). Останній поєдинок ірландець провів у січні 2020 року, нокаутувавши Дональда Серроне за 40 секунд. Пор’є в ММА здобув 26 звитяг, у яких зазнав 6 поразок.

Вогняний промо-ролик бою