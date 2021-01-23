МакГрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов: видео
24 января на "бойцовском острове" в ОАЭ состоится Большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном поединке вечера встретятся представители легкого веса Конор МакГрегор и Дастин Порье.
Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, после которой спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов. Видео опубликовал официальный твиттер UFC.
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На весах тяжелее оказался Порье, показавший 70,76 кг против 70,33 у оппонента.
Впоследствии бойцы стали в боевой стойке, а затем Порье достал из кармана бутылочку с соусом и подарил ее ирландцу. Соус является продуктом производства американца.
На пресс-конференции бойцы договорились обменяться подобными презентами, так что теперь, вероятно, Дастин ждет от Конора бутылку виски, производством которого занимается ирландец.
Дуэль взглядов и церемония взвешивания МакГрегор – Порье
Что известно о бое МакГрегор – Порье
- Бойцы уже сражались в сентябре 2014 года и тогда ирландец в первом раунде нокаутировал Порье.
- 32-летний МакГрегор за свою карьеру провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Ранее он был чемпионом UFC в легком и полулегком весе.
- 31-летний Порье сражался 32 раза, добился 26 побед и потерпел шесть поражений. Американец становился временным чемпионом UFC в легком весе.
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