24 января на "бойцовском острове" в ОАЭ состоится Большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном поединке вечера встретятся представители легкого веса Конор МакГрегор и Дастин Порье.

Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, после которой спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов. Видео опубликовал официальный твиттер UFC.

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На весах тяжелее оказался Порье, показавший 70,76 кг против 70,33 у оппонента.

Впоследствии бойцы стали в боевой стойке, а затем Порье достал из кармана бутылочку с соусом и подарил ее ирландцу. Соус является продуктом производства американца.

На пресс-конференции бойцы договорились обменяться подобными презентами, так что теперь, вероятно, Дастин ждет от Конора бутылку виски, производством которого занимается ирландец.

Дуэль взглядов и церемония взвешивания МакГрегор – Порье

Что известно о бое МакГрегор – Порье