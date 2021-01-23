МакГрегор отримав несподіваний подарунок від Пор'є на фінальній дуелі поглядів: відео
24 січня на "Бійцівському острові" в ОАЕ відбудеться великий вечір професійного ММА від промоушена UFC. У головному поєдинку вечора зустрінуться представники легкої ваги Конор МакГрегор і Дастін Пор'є.
Напередодні бійці пройшли офіційну процедуру зважування, після якої спортсмени зійшлися у фінальній дуелі поглядів. Відео опублікував офіційний твіттер UFC.
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На вагах важче виявився Пор'є, який показав 70,76 кг проти 70,33 у опонента.
Згодом бійці стали в бойовій стійці, а потім Пор'є дістав з кишені пляшечку з соусом і подарував її ірландцеві. Соус є продуктом виробництва американця.
На пресконференції бійці домовилися обмінятися подібними презентами, так що тепер, ймовірно, Дастін чекає від Конора пляшку віскі, виробництвом якого займається ірландець.
Дуель поглядів та церемонія зважування МакГрегор – Пор'є
Що відомо про бій МакГрегор – Пор'є
- Бійці вже билися у вересні 2014 року і тоді ірландець в першому раунді нокаутував Пор'є.
- 32-річний Макгрегор за свою кар'єру провів 26 боїв у змішаних єдиноборствах, здобув 22 перемоги і зазнав чотирьох поразок. Раніше він був чемпіоном UFC у легкій і напівлегкій вазі.
- 31-річний Пор'є бився 32 рази, домігся 26 перемог і зазнав шість поразок. Американець ставав тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі.
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