24 січня на "Бійцівському острові" в ОАЕ відбудеться великий вечір професійного ММА від промоушена UFC. У головному поєдинку вечора зустрінуться представники легкої ваги Конор МакГрегор і Дастін Пор'є.

Напередодні бійці пройшли офіційну процедуру зважування, після якої спортсмени зійшлися у фінальній дуелі поглядів. Відео опублікував офіційний твіттер UFC.

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На вагах важче виявився Пор'є, який показав 70,76 кг проти 70,33 у опонента.

Згодом бійці стали в бойовій стійці, а потім Пор'є дістав з кишені пляшечку з соусом і подарував її ірландцеві. Соус є продуктом виробництва американця.

На пресконференції бійці домовилися обмінятися подібними презентами, так що тепер, ймовірно, Дастін чекає від Конора пляшку віскі, виробництвом якого займається ірландець.

Дуель поглядів та церемонія зважування МакГрегор – Пор'є

Що відомо про бій МакГрегор – Пор'є