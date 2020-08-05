Майже всі представники клубів виразили недовіру до Сергія Макарова, який очолював пост президента ПФЛ. Він та його команда покинула керівні посади.

Про це повідомляє журналіст Віталій Звєров у своєму Twitter.

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Новий керівник ПФЛ

Сергій Макаров більше не є президентом ПФЛ, також із посад пішли: спортивний директор Євген Мороз, маркетинг-директор Світлана Рибакова, фінансовий директор Ігор Хмарський і юридичний директор Тарас Самборський.

Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового в.о Олександра Каденка. Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним. pic.twitter.com/fezCu3y9mI — Vitalii Zverov (@VitalyZverov) August 5, 2020

Сергій Макаров був незадоволений таким ставленням зі сторони клубів. Тому вирішив в знак протесту покинути посаду разом зі своєю адміністрацією.

Це питання по регламенту повинні були обговорити лише через два тижні. Після цього клуби ПФЛ без нього провели засідання та визначили в.о. президента організації Олександра Каденко, що займає пост глави Аматорської асоціації футболу.

Сергій Макаров очолював Професійну футбольну лігу з 2014 року. За його відставку були 24 клуби ПФЛ, але сам експрезидент вважає такі дії клубів протиправними.