В субботу, 9 января, Кортрейк на своем поле принимал одного из лидеров сезона – Генк. Хозяева в сложном матче смогли вырвать победу.

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии украинский полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко вышел в стартовом составе и помог команде одержать важную победу, пишет 24 канал.

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Важная победа

Первый тайм завершился ничейным счетом 1:1. Голами отметились Гуйе и Онуачу. Уже на старте второй 45-минутки хозяевам удалось быстро выйти вперед в счете, дубль оформил Гуйе и установил окончательный результат встречи – 2:1 в пользу Кортрейка.

Игрок сборной Украины провел на поле весь поединок, но результативными действиями не запомнился.

После победы команда украинца подошла к лидерским позициям. Сейчас Кортрейк с 29 очками занимает 7 место. Генк же продолжает быть на вершине таблицы – 2 место, в их активе 38 пунктов, что лишь на один балл меньше, чем у лидера Брюгге, за которое выступает другой украинский футболист Эдуард Соболь.

В этом сезоне Макаренко провел в футболке бельгийцев 17 матчей, в которых дважды отличился в воротах соперников. Еще в его пассиве две желтые карточки.