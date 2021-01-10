У суботу, 9 січня, Кортрейк на власному полі приймав одного з лідерів сезону Генк. Господарі у складному матчі змогли вирвати перемогу.

У рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії український півзахисник Кортрейка Євген Макаренко вийшов у стартовому складі та допоміг команді здобути важливу перемогу, пише 24 канал.

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Важлива перемога

Перший тайм завершився нічийним рахунком 1:1. Голами відзначились Гує та Онуачу. Вже на старті другої 45-хвилинки господарям вдалось швидко вийти вперед у рахунку, дубль оформив Гує та встановив остаточний результат зустрічі – 2:1 на користь Кортрейка.

Гравець збірної України провів на полі весь поєдинок, але результативними діями не запам'ятався.

Після перемоги команда українця наблизилась до лідерських позицій. Зараз Кортрейк із 29 очками посідає 7 сходинку. Генк ж продовжує буду на вершині таблиці – 2 місце, у їх активі 38 пунктів, що лише на один бал менше, ніж у лідера Брюгге, за яке виступає інший український футболіст Едуард Соболь.

У цьому сезоні Макаренко провів у футболці бельгійців 17 матчів, у яких двічі відзначався у воротах суперників. Ще у його пасиві дві жовті картки.