Кортрейк 5 февраля сыграл выездной матч против Мускрона в рамках 24 тура чемпионата Бельгии. Гости уверенно одолели соперника.

В стартовом составе Кортрейка вышел украинец Евгений Макаренко и провел на поле 88 минут.

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Уверенная победа гостей

Гости уже на 4-й минуте открыли счет во встрече. Гано ударом головой легко переиграл голкипера. В конце первого тайма клубу украинского защитника удалось удвоить преимущество. Результативный удар в активе Палаверса.

Во второй 45-минутке гости получили прекрасную возможность довести счет до разгромного – пенальти. А гости еще и остались в меньшинстве. К отметке подошел Селемани и легко развел мяч и голкипера в разные углы ворот. Этот гол стал яркой точкой во встрече – 0: 3.

Хотя Макаренко не запомнился результативными действиями в матче, но уверенно действовал на оборону и подключался к атакам. Для игрока сборной Украины это появление на поле стало 24-м во всех турнирах в сезоне. За это время украинец трижды отмечался в воротах соперников.