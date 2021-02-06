Кортрейк 5 лютого зіграв виїзний матч проти Мускрона у рамках 24 туру чемпіонату Бельгії. Гості впевнено здолали суперника.

У стартовому складі Кортрейка вийшов українець Євген Макаренко та провів на полі 88 хвилин.

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Впевнена перемога гостей

Гості вже на 4-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі. Гано ударом головою легко переграв голкіпера. Наприкінці першого тайму клубу українського захисника вдалось подвоїти перевагу. Результативний удар у активі Палаверса.

У другій 45-хвилинці гості отримали чудову нагоду довести рахунок до розгромного – пенальті. А гості ще й залишились до цього у меншості. До позначки підійшов Селемані та легко розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт. Цей гол став поставив яскраву крапку у зустрічі – 0:3.

Хоча Макаренко не запам'ятався результативними діями у матчі, але впевнено діяв на оборону та підключався до атак. Для гравця збірної України ця поява на полі стала 24-м у всіх турнірах у сезоні. За цей час українець тричі відзначався у воротах суперників.