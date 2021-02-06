Макаренко допоміг Кортрейку розгромити суперника у Бельгії
Кортрейк 5 лютого зіграв виїзний матч проти Мускрона у рамках 24 туру чемпіонату Бельгії. Гості впевнено здолали суперника.
Джерело:24 канал
У стартовому складі Кортрейка вийшов українець Євген Макаренко та провів на полі 88 хвилин.
Це потрібно побачити: Епічний вихід та за комірець: як голкіпер Коваль пропустив два курйозні голи у матчі – відео
Впевнена перемога гостей
Гості вже на 4-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі. Гано ударом головою легко переграв голкіпера. Наприкінці першого тайму клубу українського захисника вдалось подвоїти перевагу. Результативний удар у активі Палаверса.
У другій 45-хвилинці гості отримали чудову нагоду довести рахунок до розгромного – пенальті. А гості ще й залишились до цього у меншості. До позначки підійшов Селемані та легко розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт. Цей гол став поставив яскраву крапку у зустрічі – 0:3.
Хоча Макаренко не запам'ятався результативними діями у матчі, але впевнено діяв на оборону та підключався до атак. Для гравця збірної України ця поява на полі стала 24-м у всіх турнірах у сезоні. За цей час українець тричі відзначався у воротах суперників.
- Ця перемога дозволила Кортрейку перервати 5-матчеву серію без звитяг. Зараз клуб українця посідає 12 місце, у їх активі 33 пункти. Їх суперник Мускрон продовжує перебувати на дні таблиці – 16 місце та 26 очок.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11
-
Міжнародна федерація хокею вирішила долю перенеснного чемпіонату світу з Білорусі1 лютого , 20:20