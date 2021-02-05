Матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихад и Аль-Фатех запомнился курьезными моментами с участием украинца. Бывший голкипер Динамо Максим Коваль пропустил голы после детских ошибок.

Источник: 24 канал

Курьезный гол был забит в рамках 17 тура. Аль-Иттихад дома разгромно победил Аль-Фатех 4:1. Ворота гостей защищал украинский голкипер Максим Коваль. Экс-динамовец не может записать себе в актив провальную игру.

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Детские ошибки украинца

При счете 1: 0 Коваль неуклюже сыграл на линии ворот. Фахад аль-Муваллад, находясь на фланге, решил проверить фортуну и не прогадал. Мяч залетел за шиворот голкиперу из Украины. Коваль лишь взглядом провел мяч в собственные ворота.

Так счет встречи стал 2:0 в пользу хозяев. Такой забавный гол будет сниться в страшных снах украинскому легионеру. Четвертый гол во встрече тоже оказался не менее забавным. Защита гостей сыграла крайне неудачно, оставив соперника один на один с вратарем. Но Коваль сыграл довольно непонятно, просто отойдя от ворот.

Что известно о Ковале в Аль-Фатех? Летом 2019 года украинский голкипер перебрался из Динамо в Саудовскую Аравию. За команду провел 16 матчей, в которых 26 раз вынимал мяч из собственных владений. Еще трижды Максим оставлял свои ворота "сухими".

Контракт украинца с Аль-Фатех рассчитан до конца июля 2022 года. Сейчас клуб Коваля находится внизу таблицы – 12 место. В их активе лишь 18 пунктов. Лидирует Аль-Шабаб Эр-Рияд.

Видео забавной игры на выходе от украинского голкипера

Видео второго гола встречи