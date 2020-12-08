В понедельник, 7 декабря, Кортрейк Евгения Макаренко сыграл на выезде с Шарлеруа. Украинец не сумел помочь команде одержать победу.

В поединке 15-го тура Кортрейк мог одержать вторую подряд победу. В прошлой встрече клуб украинского легионера был сильнее Остенде 3:1, но на этот раз команде не удалось забить хотя бы гол, пишет 24 канал.

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Нули на табло

Со стартовых минут Евгений Макаренко остался на скамейке для запасных. Матч продолжался при равной игре команд, но на 33-й минут гости получили 100-процентную возможность забить. На нападающем Гуей сфолили в штрафной хозяев. Судья без колебаний указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел Мбойо, но направление удара легко угадал голкипер соперника. На 72-й минуте на поле наконец вышел украинский легионер Кортрейка. Счет матча оставался "сухим", но Макаренко не удалось что-то изменить в результате. В итоге счет встречи – 0:0.

После ничьей Кортрейк заработал 20 очков и вышел на 9 строчку в чемпионате Бельгии. А вот его соперник Шарлеруа с 24 пунктами занимает 6 место.

Незабитый пенальти Кортрейка смотрите видео