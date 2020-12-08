У понеділок, 7 грудня, Кортрейк Євгена Макаренка зіграв на виїзді з Шарлеруа. Українець не зумів команді допомогти здобути перемогу.

У поєдинку 15-го туру Кортрейк міг здобути другу поспіль перемогу. У минулій зустрічі клуб українського легіонера був сильнішим за Остенде 3:1, але цього разу Кортреку не вдалось забити бодай гол, пише 24 канал.

Варте уваги Нойок забив ефектний гол з передачі Мілевського у Кубку Білорусі: відео

Нулі на табло

Зі стартових хвилин Євген Макаренко залишився на лаві для запасних. Матч тривав за рівної гри команд, але на 33-й хвилин гості отримали 100-відсоткову нагоду забити. На нападнику Гуєй сфолили у штрафному майданчику господарів. Суддя без вагань вказав на 11-метрову позначку.

До м'яча підійшов Мбойо, але напрямок удару легко вгадав голкіпер суперника. На 72-й хвилині на поле нарешті вийшов український легіонер Кортрейка. Рахунок матчу залишався "сухим", але Макаренку не вдалось щось змінити у результаті. У підсумку рахунок зустрічі – 0:0.

Після нічиї Кортрейк заробив 20 очок та вийшов на 9 сходинку у чемпіонаті Бельгії. А от його суперник Шарлеруа з 24 пунктами посідає 6 місце.

Незабитий пенальті Кортрейка дивіться відео