Суперсоглашение Майкла Джордана

Один из самых легендарных баскетболистов в истории Майкл Джордан уже 20 лет как завершил игровую карьеру. Впрочем, из мира баскетбола американец не ушел.

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В 2010 году Джордан приобрел мажоритарный пакет акций клуба НБА Шарлотт Хорнетс. Тогда Майклу пришлось выложить 275 миллионов долларов на 89% прав на команду.

Теперь же эксбаскетболист решил продать львиную долю своей доли. Соглашение принесет Джордану 3 миллиарда долларов, что позволит фактически в 10 раз превысить сумму, которую он потратил в 2010-м.

Майкл остается в клубе

Новыми владельцами Шарлотт Хорнетс станут частные инвесторы Рик Шналл и Гейб Плоткин. При этом сам Майкл не уходит из команды, а останется миноритарным акционером.

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Соглашение еще должно одобрить НБА. Новым владельцам достанется не только клуб, но и все активы компании Hornets Sports & Entertainment. Среди них и арена "Spectrum Center", где выступает Хорнетс.

Напомним, что за Шарлотт выступает украинец Святослав Михайлюк, присоединившись к ней по ходу сезона 2022-2023. Наш спортсмен набрал 201 очко в 19 играх, а команда заняла предпоследнее 14 место в Восточной конференции.