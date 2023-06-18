Суперугода Майкла Джордана

Один з найбільш легендарних баскетболістів в історії Майкл Джордан вже 20 років як завершив ігрову кар'єру. Втім зі світу баскетболу американець не пішов.

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У 2010 році Джордан придбав мажоритарний пакет акцій клубу НБА Шарлотт Хорнетс. Тоді Майклу довелось викласти 275 мільйонів доларів на 89% прав на команду.

Тепер же ексбаскетболіст вирішив продати левову долю своєї частки. Угода принесе Джордану аж 3 мільярди доларів, що дозволить фактично в 10 разів перевищити суму, яку він витратив у 2010-му.

Майкл залишається в клубі

Новими власниками Шарлотт Хорнетс стануть приватні інвестори Рік Шналл та Гейб Плоткін. При цьому сам Майкл не йде з команди, а залишиться міноритарним акціонером.

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Угоду ще має схвалити НБА. Новим власникам дістанеться не лише клуб, а всі активи компанії Hornets Sports & Entertainment. Серед них і арена "Spectrum Center", де виступає Хорнетс.

Нагадаємо, що за Шарлотт виступає українець Святослав Михайлюк, приєднавшись до неї по ходу сезону 2022-2023. Наш спортсмен набрав 201 очко у 19-ти іграх, а команда посіла передостаннє 14-те місце у Східній конференції.