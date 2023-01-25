Старые грехи не отпускают: "Железного Майка" обвинили в изнасиловании

Легенда мирового бокса Майк Тайсон может снова попасть в тюрьму. Бывший боксер был обвинен в сексуальном насилии, которое произошло в начале 90-х.

Знаменитого американского боксера Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании. Потерпевшая женщина требует компенсацию в 5 миллионов долларов.

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Старые грехи Майка

Потерпевшая утверждает, что инцидент произошел в начале 1990-х. Они с Майком встретились в ночном клубе, после чего она попросила его забрать свою подругу.

Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал приставать ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал,

– рассказала потерпевшая.

Женщина стремится сохранить свою анонимность, поскольку, по ее словам, публикация ее имени "создаст риск дальнейшего психического ущерба, преследований, насмешек или личного смущения".

, что Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании 10 февраля 1992 года. Потерпевшей была 18-летняя Дезире Вашингтон.

Звездный боксер должен был провести 6 лет в тюрьме, но его освободили через три. Позже он это объяснил тем, что переспал с тюремной юристкой.

В 1995 году "Железный Майк" вернулся в профессиональный бокс. Он провел серию боев и вернул часть чемпионских званий.