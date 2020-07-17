Майк Тайсон устроил поединок со свирепым хищником перед возвращением на ринг: видео
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон анонсировал схватку с белой акулой в рамках телевизионного проекта Shark Week.
Тайсон проведет бой с одним из самых страшных хищников на планете – белой акулой. Пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка боксера с акулой, сообщает The Sun.
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Шоу с имитацией схватки Тайсона и белой акулы должно выйти на канале Discovery 9 августа.
Сам бывший боксер, комментируя свое решение сняться в съемках, сказал, что участие в этом проекте помогло ему преодолеть его страхи.
"Я сравниваю это со страхом вернуться на ринг в 54-летнем возрасте. Этот опыт дал мне понять, что я могу преодолеть все, что стоит у меня на пути", – рассказал спортсмен.
Майк Тайсон возвращается в бокс: главное
- Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе планирует вернуться в бокс не для профессиональных боев. По словам Тайсона, гонорары за бои пойдут на благотворительность.
- Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
- По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы Майк смог провести бой.