Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон анонсировал схватку с белой акулой в рамках телевизионного проекта Shark Week.

Тайсон проведет бой с одним из самых страшных хищников на планете – белой акулой. Пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка боксера с акулой, сообщает The Sun.

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Шоу с имитацией схватки Тайсона и белой акулы должно выйти на канале Discovery 9 августа.

Сам бывший боксер, комментируя свое решение сняться в съемках, сказал, что участие в этом проекте помогло ему преодолеть его страхи.

"Я сравниваю это со страхом вернуться на ринг в 54-летнем возрасте. Этот опыт дал мне понять, что я могу преодолеть все, что стоит у меня на пути", – рассказал спортсмен.

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