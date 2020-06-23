Легендарный 53-летний американский боксер Майк Тайсон продолжает активную подготовку к своему возвращению на ринг.

Тайсон на своей странице Instagram опубликовал новое видео тренировки. "Железный Майк" мощно бьет по лапам и неплохо двигается, как для 53 лет.

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