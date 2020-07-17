Майк Тайсон влаштував поєдинок з лютим хижаком перед поверненням у ринг: відео
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон анонсував сутичку з білою акулою в рамках телевізійного проекту Shark Week.
Тайсон проведе бій з одним з найстрашніших хижаків на планеті – білою акулою. Поки не зовсім ясно, в якому форматі пройде сутичка боксера з акулою, повідомляє The Sun.
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Шоу з імітацією сутички Тайсона і білої акули має вийти на каналі Discovery 9 серпня.
Сам ексбоксер, коментуючи своє рішення знятися в зйомках, сказав, що участь у цьому проекті допомогла йому подолати його страхи.
"Я порівнюю це з острахом повернутися на ринг в 54-річному віці. Цей досвід дав мені зрозуміти, що я можу подолати всі, що стоїть у мене на шляху", – розповів спортсмен.
Майк Тайсон повертається у бокс: головне
- Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі планує повернутися у бокс не для професійних боїв. За словами Тайсона, гонорари за бої підуть на благодійність.
- Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
- Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
- За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб Майк зміг провести бій.