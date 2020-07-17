Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон анонсував сутичку з білою акулою в рамках телевізійного проекту Shark Week.

Тайсон проведе бій з одним з найстрашніших хижаків на планеті – білою акулою. Поки не зовсім ясно, в якому форматі пройде сутичка боксера з акулою, повідомляє The Sun.

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Шоу з імітацією сутички Тайсона і білої акули має вийти на каналі Discovery 9 серпня.

Сам ексбоксер, коментуючи своє рішення знятися в зйомках, сказав, що участь у цьому проекті допомогла йому подолати його страхи.

"Я порівнюю це з острахом повернутися на ринг в 54-річному віці. Цей досвід дав мені зрозуміти, що я можу подолати всі, що стоїть у мене на шляху", – розповів спортсмен.

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